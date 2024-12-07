追着山水游洛阳：秋染名山 诗意画卷

雨霁，晨曦云海翻腾处，洛阳栾川老君山金顶如仙境般若隐若现，令人心驰神往。这个“双节”假期，游人或漫步十里画屏，或乘索道穿云而过，沉浸于天地壮阔。
黛眉山限量“VIP”车贴活动，龙潭大峡谷“我为祖国庆生主题打卡”活动，重渡沟“庆华诞·贺中秋·赏非遗”活动……假期里，“跟着山水游洛阳”异彩纷呈。洛阳，用大写意将自然山水的清新与灵动有机融合进人文之旅，擦亮生态文旅底色，让游客于山水间沉浸式品味洛城秋韵。
