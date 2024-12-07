降雨降温伴“开工”！洛阳未来五天最高温不超20℃

受高空副热带高压边缘西南气流及地面冷空气扩散的共同影响，近期我市维持阴雨天气。13日至15日高空转为偏西气流，我市转为晴好天气。
具体预报
今天夜里：阴天有小雨，部分地区有雾。
9日(周四)：阴天有小雨，气温14℃～17℃。
10日(周五)：阴天有零星小雨，气温12℃～16℃。
11日(周六)：阴天有小雨，气温12℃～17℃。
12日(周日)：小雨转中雨，气温13℃～16℃。
13日(周一)：小雨停止转多云，气温13℃～18℃。
14日(周二)：多云到晴天，气温12℃～24℃。
15日(周三)：晴天到多云，气温13℃～24℃。⑥
