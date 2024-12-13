古都秋韵 烟火倾城：“双节”洛阳各类市集绘就古今华章

秋意翩跹，佳节欢度。今年国庆、中秋假期，洛阳市通过一系列异彩纷呈的市集盛宴，在古都秋色中绘出一幅充满烟火气与多元文化韵味的假日图景。

从王城公园的菊影缤纷，到洛邑古城的非遗雅集；从西工小街的夜色生香，到广州市场的食趣欢聚——朵朵“红色”市集之花在全城粲然绽放，串联起一场古今交融的秋日盛宴。

第十八届王城公园金秋菊展以莫奈花园风格为基调，打造了二十余处沉浸式打卡点。万余株菊花与造型绿雕相映成景，游客穿行其间，入目是花，移步即画，尽享“人在花中游”的诗意。文艺演出同样精彩，《迎宾礼赞》《佣景重现》《弦歌曼舞》等节目在烂漫花影间轮番上演，捧出一场贯穿古今的艺术盛宴。

“菊展的节目又多又精彩，布景也特别漂亮。最打动我的是歌舞节目《我和我的祖国》，看得我心里暖流涌动。”游客程女士说。

洛邑古城内，汉服巡游与非遗市集相映成趣。鲁班锁研学馆讲述“偃师木偶”的千年技艺，汝阳刘毛笔传承人带领中外游客体验制毛笔、画牡丹、做漆扇，让非遗在互动中鲜活延续。

西工小街、丽景门人流如织，不少年轻人精心挑选牡丹糕点，将这份“洛阳味道”捎往远方；广州市场脱口秀剧场内掌声雷动，为古都夜色注入今日欢笑。

节庆有期，韵味悠长。洛阳市将千年文脉融于烟火市集与烂漫菊展，绘就一幅传统与现代交相辉映的秋日华章，不仅为古都注入了崭新活力，更在每位游客心中“种”下了美好记忆。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 文/图）