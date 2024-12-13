洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

超燃！“双节”假期，洛阳上演“声”动古都新韵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.08 17:35
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“没想到在古城也能这么潮、这么燃，还融合了趣味NPC互动，这就是我们年轻人喜欢的感觉！”10月6日晚，江苏游客张先生在洛邑古城观看了“天庭潮音”音乐秀中秋专场后，意犹未尽。

　　这个“双节”假期，国风、摇滚、Live等多元音乐活动串联起了洛阳多个景区、景点，“墨黛素染——跟着音乐游洛阳”系列活动为来自四海八方的游客奉上余韵悠长的“金秋交响曲”。

　　在洛邑古城，备受期待的“天女散花”表演“宠粉”加场，每日演出场次增至8场。仰望夜空，“天女”衣袂飘飘、花雨漫天飞舞，游客快门按个不停，直呼“中国式浪漫”。而在园区西区点将广场，“天庭潮音”音乐秀则掀起另一波高潮，从“国庆专场”的红歌嘹亮到“中秋专场”的月下狂欢，古都夜空音浪阵阵，现场气氛热烈沸腾。

　　走进龙门古街，当夕阳余晖渐隐， “龙门自在音乐会”假期限定专场华彩亮相。白天看龙门山色、夜晚吹微风听歌，游客在动人的旋律和朦胧的月色中解锁“双节”的多重美好。

　　一座城市的浪漫，更散落在不经意的街头巷尾。在西苑公园，巨幅国旗点亮夜空，live版公园“演唱会”点燃国庆中秋假期氛围。漫步至周公庙北广场，《夜来香》《我只在乎你》等经典歌曲带着岁月的温度扑面而来，身着旗袍的舞者翩翩起舞， “流金岁月花样年华”复古摩登音乐市集精彩开演，古典又时髦的洛阳城耐人寻味。

　　“跟着音乐游洛阳”系列活动以“墨色”为隐喻，通过场景化、沉浸式的音乐体验成功“圈粉”全龄段游客。10月19日，潮燃星动演唱会即将在洛激情开唱，洛阳还推出凭潮燃星动演唱会门票或电子订单享受六大景区5折、十家酒店8折、八家餐饮8折等多重“宠粉”福利，让流动的音符成为文旅融合的新脉动。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 赵甜 章杰 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是...
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
        卒中(俗称“中风”)救治成功就万事大吉了吗？对于约三分之一的卒中患者而言，一场名为“卒中后抑郁”的隐形...
  • ·身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 网友呼吁假期“人工停雨”？洛阳...
  • 江凌、张玉杰率队到广东省考察对...
  • 这个十一，洛阳要起飞！
  • 通行规则有变！事关洛阳龙门高铁站
  • 新增2处换乘停车场+14个临时停车...
  • 张玉杰督导周公里片区和古城片区...
  • 国际标杆！中油一建荣膺“2025亚...
  • 洛阳2026年度职工大额保险10月1日...
  • 焦济洛平黄河公铁大桥建设加快推进
  • 洛阳特巡警立体化守护市民游客安...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    这个十一，洛阳要...
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605