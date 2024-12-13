超燃！“双节”假期，洛阳上演“声”动古都新韵

“没想到在古城也能这么潮、这么燃，还融合了趣味NPC互动，这就是我们年轻人喜欢的感觉！”10月6日晚，江苏游客张先生在洛邑古城观看了“天庭潮音”音乐秀中秋专场后，意犹未尽。

这个“双节”假期，国风、摇滚、Live等多元音乐活动串联起了洛阳多个景区、景点，“墨黛素染——跟着音乐游洛阳”系列活动为来自四海八方的游客奉上余韵悠长的“金秋交响曲”。

在洛邑古城，备受期待的“天女散花”表演“宠粉”加场，每日演出场次增至8场。仰望夜空，“天女”衣袂飘飘、花雨漫天飞舞，游客快门按个不停，直呼“中国式浪漫”。而在园区西区点将广场，“天庭潮音”音乐秀则掀起另一波高潮，从“国庆专场”的红歌嘹亮到“中秋专场”的月下狂欢，古都夜空音浪阵阵，现场气氛热烈沸腾。

走进龙门古街，当夕阳余晖渐隐， “龙门自在音乐会”假期限定专场华彩亮相。白天看龙门山色、夜晚吹微风听歌，游客在动人的旋律和朦胧的月色中解锁“双节”的多重美好。

一座城市的浪漫，更散落在不经意的街头巷尾。在西苑公园，巨幅国旗点亮夜空，live版公园“演唱会”点燃国庆中秋假期氛围。漫步至周公庙北广场，《夜来香》《我只在乎你》等经典歌曲带着岁月的温度扑面而来，身着旗袍的舞者翩翩起舞， “流金岁月花样年华”复古摩登音乐市集精彩开演，古典又时髦的洛阳城耐人寻味。

“跟着音乐游洛阳”系列活动以“墨色”为隐喻，通过场景化、沉浸式的音乐体验成功“圈粉”全龄段游客。10月19日，潮燃星动演唱会即将在洛激情开唱，洛阳还推出凭潮燃星动演唱会门票或电子订单享受六大景区5折、十家酒店8折、八家餐饮8折等多重“宠粉”福利，让流动的音符成为文旅融合的新脉动。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 赵甜 章杰 文/图）