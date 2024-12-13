古都新韵，“活”化历史！洛阳“双节”文博盛宴引客来

“请问，这是传说中的‘少康’吗？”10月1日上午，在洛阳龙门高铁站出站口，一位年轻游客停下脚步，好奇地打量着眼前手持青铜礼器的历史人物。身旁，身着唐代服饰的仕女正将一份文博打卡地图递给过往旅客。这场穿越时空的相遇，拉开了国庆中秋期间洛阳文博盛宴的序幕。

这份精心设计的打卡地图，成为游客探索神都的“通关文牒”。在二里头夏都遗址博物馆的“点石成金——从苏美尔到夏王朝的古文明冶金互鉴”特展现场，游客们手持地图，在展柜前驻足细观；隋唐大运河文化博物馆内，身着官服的“漕运使”突然现身，以一场生动的快闪表演，将千年前的运河故事娓娓道来。

暮色四合，隋唐洛阳城遗址公园华灯初上。“夜享神都”延时服务让闭园时间延至24时，游客们在皎洁月光下欣赏《墨家游侠》精彩演出。应天门前，“武皇登基”的盛大仪式引来阵阵掌声；中秋拜月区，游客们在工作人员的引导下，将写满祝福的木牌轻轻挂上祈福架，为千年遗址平添了几分温馨。

贯穿全程的“五都荟洛”集章活动，巧妙串联起分散各处的文化现场。洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳周公庙博物馆五家博物馆各具特色的印章，不仅成为游客珍藏的纪念，更激发了大家的探索热情。“每收集一枚印章，就像完成了一次与历史的对话。”一位带着孩子参观的家长如是说。

从高铁站的历史人物迎宾，到博物馆的沉浸体验，再到遗址公园的夜游活动，这个“双节”，洛阳通过一系列创新尝试，让沉睡的历史以可亲可感的方式，悄然走进游客的旅程。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）