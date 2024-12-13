赏菊途中孩子走散 洛阳民警助力团圆

“双节”期间，洛阳市王城公园上演了一场温暖人心的警民携手寻人接力。
10月6日下午4时许，来自焦作的游客何先生与妻子郭女士带着孩子在园内赏菊时，不慎与8岁的儿子和9岁的外甥女走散。因园内游客众多，自行寻找未果后，他们便向执勤民警席林燕南求助。
席林燕南立即与同事李耀武等展开搜寻，同步联系公园管理处协同查找，并启动广播循环播报寻人信息。不久，民警在公园大门外的花盆架旁找到两名孩子。原来他们被门外精彩的舞狮表演吸引，驻足观看，一时与沉浸在花海中的家人走散。
看到孩子平安无恙，何先生夫妇连连向民警道谢。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 文/图）
