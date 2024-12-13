量身打造！西工小街有了自己的主题歌

每一条有故事的街巷，都值得被谱成曲，被轻轻吟唱。当你踏进西工小街，青砖缝里漏下的是光阴，彩绘墙上映着的是流年，耳畔是历史的吟唱，舌尖是丹珍汤圆的甜香，眼前是汉服姑娘与新潮少年交错的身影……所有关于旧时光与新花样的故事，都被写进了这首歌里。

啊，我的小街

青砖缝漏着民国风

彩绘墙映着一半旧时光

西工小街静听历史吟唱

岁月的长河在诉说不变

丹珍汤圆甜了舌尖

旗袍阿姨举着一半新花样

少年追着气球跑往巷口亮

这里裹风又裹香

一半旧时光一半新花样

霓虹碰着青砖凉

非遗美味在这里撞

茶与酥风情待人赏

品茗听曲时光悠悠流淌

小街锅贴飘荡着芝麻香

穿心米线掠过老邮局墙

牡丹瓷衬着玻璃亮

银饰闪耀着美丽细碎光芒

汉服姑娘递来美味酸梅汤

这里裹风又裹香

一半旧时光一半新花样

霓虹碰着青砖凉

非遗美味在这里撞

在这里撞

我的小街嘿儿哟

作词：陈朝福，中国大众音乐协会会员、腾讯音乐人，民革河南省委会祖统专委会主任、洛阳市人民代表大会制度理论研究会副会长、洛阳市人民对外友好协会副会长、洛阳客家联合会执行副会长、洛阳市福建商会执行常务副会长。

作曲：赵心星，腾讯音乐人，民革广东省孙中山研究会理事，广东省电影家协会会员，肇庆市第二中学音乐教师。

演唱：冰冰火，腾讯音乐人，内地歌手。