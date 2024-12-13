量身打造！西工小街有了自己的主题歌

|
每一条有故事的街巷，都值得被谱成曲，被轻轻吟唱。当你踏进西工小街，青砖缝里漏下的是光阴，彩绘墙上映着的是流年，耳畔是历史的吟唱，舌尖是丹珍汤圆的甜香，眼前是汉服姑娘与新潮少年交错的身影……所有关于旧时光与新花样的故事，都被写进了这首歌里。
啊，我的小街
青砖缝漏着民国风
彩绘墙映着一半旧时光
西工小街静听历史吟唱
岁月的长河在诉说不变
丹珍汤圆甜了舌尖
旗袍阿姨举着一半新花样
少年追着气球跑往巷口亮
这里裹风又裹香
一半旧时光一半新花样
霓虹碰着青砖凉
非遗美味在这里撞
茶与酥风情待人赏
品茗听曲时光悠悠流淌
小街锅贴飘荡着芝麻香
穿心米线掠过老邮局墙
牡丹瓷衬着玻璃亮
银饰闪耀着美丽细碎光芒
汉服姑娘递来美味酸梅汤
这里裹风又裹香
一半旧时光一半新花样
霓虹碰着青砖凉
非遗美味在这里撞
在这里撞
我的小街嘿儿哟
作词：陈朝福，中国大众音乐协会会员、腾讯音乐人，民革河南省委会祖统专委会主任、洛阳市人民代表大会制度理论研究会副会长、洛阳市人民对外友好协会副会长、洛阳客家联合会执行副会长、洛阳市福建商会执行常务副会长。
作曲：赵心星，腾讯音乐人，民革广东省孙中山研究会理事，广东省电影家协会会员，肇庆市第二中学音乐教师。
演唱：冰冰火，腾讯音乐人，内地歌手。