洛阳铁路部门加开多趟临客助返程

假期进入尾声，洛阳铁路部门7日、8日加开多趟临客列车，满足旅客出行需求。 洛阳龙门站临客车次 1.G6610次(洛阳龙门23：10——郑州东23：47) 2.G9208次(洛阳龙门23：28——郑州东00：05) 3.G9210次(洛阳龙门23：38——郑州东00：16) 4.G7994次(洛阳龙门23：44——郑州东00：21) 5.G7986次(洛阳龙门23：56——郑州东00：33) 6.G4208洛阳龙门-北京西（21：46开，1：29到） 7.G4240洛阳龙门-上海虹桥（21：02开，1：43到） 8.G4198三门峡南-北京丰台（洛阳龙门21：08开，00：49到） 洛阳站临客车次 1.K4060次洛阳-昆山(14：30开，次日9：17到)2.K8038次洛阳-商丘(8：33开，13：17到) 3.K4778次洛阳-信阳(8：50开，15：10到) 4.K8042次洛阳-许昌(10：13开，12：57到) 5.K5366次洛阳-新乡(12：38开，15：28到) 6.C4333次郑州-洛阳（17:48开，19:13到） 7.C4334次洛阳-郑州（19:35开，20:58到） 郑州方向加开T4272次、K5360、K5368次。 洛阳铁路部门温馨提示，列车具体开行情况请以铁路12306官方网站或12306App公告为准。 近期返程客流较大，为确保顺利乘车，请至少提前1小时抵达车站，完成实名制验证等进站流程。 携带液体饮品及压力喷雾类物品的旅客，请提前将其从行李中取出，主动配合安检人员进行查验。 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 刘向丽 李瑾 李婧晨 文/图）