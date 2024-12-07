今夜到明晨有雾！洛阳最新天气来了

今日中秋，天上缺月，人间团圆。 今日中秋，天上缺月，人间团圆。 洛阳市气象台预计，受副热带高压南北摆动和低层偏南气流的共同影响，未来一周洛阳市维持阴雨天气。 具体预报如下： 今天夜里：阴天，部分地区有小雨或零星小雨，今夜到明晨部分地区有雾。 7日(周二)：阴天间多云，部分地区有小雨或零星小雨，气温15℃～21℃。 8日(周三)：阴天有小雨或零星小雨，气温16℃～21℃。 9日(周四)：阴天有小雨或零星小雨，气温14℃～20℃。 10日(周五)：阴天有小雨，气温12℃～16℃。 11日(周六)：阴天有小雨，局部中雨，气温12℃～17℃。 12日(周日)：阴天有小到中雨，气温13℃～16℃。 13日(周一)：阴天有小到中雨，气温13℃～17℃。 温馨提示： 国庆假期接近尾声，即将迎来返程高峰。请您密切关注最新的天气预报，提前安排行程，注意返程安全。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图)