上阳宫里听戏！洛阳人的这个中秋过得太有范儿
来源: 洛阳网 2025.10.06 20:34
　　6日19时30分，“月满神都·戏韵上阳”2025洛阳市中秋戏曲晚会在西工区上阳宫文化园上演，为市民游客献上一场特别的中秋雅集。

　　演出尚未开始，观风殿前座无虚席。市民游客扶老携幼，早早入场静候。

　　锣鼓声响，大幕徐启。开场节目《梨园荟萃》以扑面而来的喜庆氛围与醇厚底蕴点燃全场。随后，独具洛阳地方特色的河洛大鼓铿锵奏响，鼓韵声声，仿佛在与千载宫墙对话，娓娓道来河洛大地的沧桑与辉煌。

　　豫剧《抬花轿》节奏欢快、唱腔高亢，演员步伐轻盈、神采飞扬，赢得满堂喝彩。曲剧《寇准背靴》接续登场，声腔婉转缠绵，演员将寇准的忠诚与机智刻画得入木三分，观众凝神屏息，沉浸于剧情之中。

　　“辕门外三声炮如同雷震”，晚会压轴的经典唱段《穆桂英挂帅》引发全场共鸣，不少老戏迷情不自禁随声附和，气氛热烈而庄严。

　　“在这么有历史感的地方听家乡戏，这个中秋节过得特别有味道！”携全家前来观演的李女士感慨道，“尤其是《穆桂英挂帅》，连我奶奶都能跟着哼唱全程，感觉传统文化就这样活生生地流淌在我们生活里。”

　　年轻的摄影爱好者张先生则对晚会营造的意境赞不绝口：“镜头记录下的每一帧，都是一幅‘古今对话’的画卷，戏韵与古建筑交织成诗。”

　　晚会不仅是一次戏曲艺术展示，更是一场跨越时空的情感共鸣与文化传承，为洛阳的中秋之夜绘就浓墨重彩的一笔。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 郜大鹏 文/图)
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
        卒中(俗称“中风”)救治成功就万事大吉了吗？对于约三分之一的卒中患者而言，一场名为“卒中后抑郁”的隐形...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
