双节假期施工正酣 济新高速冲刺年底通车

10月6日清晨，位于洛阳市的在建济新高速黄河三峡大桥工地机器轰鸣，摊铺机匀速碾压、焊工弧光闪烁，百余名建设者已投入作业。 10月6日清晨，位于洛阳市的在建济新高速黄河三峡大桥工地机器轰鸣，摊铺机匀速碾压、焊工弧光闪烁，百余名建设者已投入作业。 作为河南省高速公路“13445工程”重点控制性工程，这座世界首座独塔地锚式回转缆悬索桥，以555米主跨刷新河南跨径纪录，其创新结构堪称桥梁界“标杆”。 项目建设单位相关负责人介绍，当前项目已进入收尾攻坚期，为确保2025年底通车目标，建设者放弃休假，将任务细化到天、责任落实到人，摊铺、焊接、测量等工序环环紧扣。 “假期是抢进度的黄金期！”上述负责人介绍，目前项目已完成总体形象进度85%，剩余桥面系、附属工程正加速推进。机械轰鸣声里，建设者们用汗水为祖国献礼，也为中原交通网再添“动脉”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）