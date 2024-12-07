提醒！即日起至8日汉魏洛阳故城遗址博物馆延时开放

今日，汉魏洛阳故城遗址博物馆官方微信公众号发布公告称，10月6日至10月8日，暂时取消每周一例行闭馆，每日开放时间调整为：09:00-20:30(20:00停止入馆)。

汉魏洛阳故城遗址博物馆延长夜间开放时间公告

尊敬的各位游客：

为满足国庆、中秋双节期间参观需求，汉魏洛阳故城遗址博物馆将于2025年10月6日至10月8日期间延时开放，具体细则公告如下：

自2025年10月6日至10月8日，暂时取消每周一例行闭馆，每日开放时间调整为：09:00-20:30(20:00停止入馆)。

为营造健康安全的参观环境，请在官方预约渠道提前预约，18:00后不提供人工讲解，可自行租借语音导览器，预约成功后凭有效证件入馆，入场配合我馆的管理及安检工作，勿大声喧哗，文明有序观展。请大家合理规划时间，尽量避开高峰时段，错峰观展。祝您参观愉快！