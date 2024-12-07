制作团圆“玉兔灯” 博物馆里感受中秋文化

中秋节当天，洛阳周王城天子驾六博物馆洋溢着浓厚的节日氛围，一场别开生面的《月满中秋 “童”享快乐》主题社教活动温馨举行，吸引了众多带着孩子到馆参观的市民和游客积极参与。

活动现场，社教老师首先为大家讲解了中秋节的起源、传说与传统习俗，从先秦祭月礼俗溯源，梳理唐宋盛行、明清定型至现代传承的发展脉络，详解祭月、赏月、吃月饼等习俗的传统内涵与创新形式，带大家沉浸式感受中秋文化的千年韵味。

随后，在工作人员的指导下，大家兴致勃勃地动手制作玉兔灯。折纸、固定、粘贴、装灯……一盏盏造型可爱、寓意吉祥的玉兔灯陆续亮起，柔和的光影映照着张张笑脸，现场充满了欢声笑语。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李晶晶 文/图)