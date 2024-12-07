10月6日至8日，隋唐大运河文化博物馆延时开放

今日，“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发布消息称，10月6日-8日隋唐大运河文化博物馆延长开放时长，时间为17:00—20:30，20:00停止入场。
今日，“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发布消息称，10月6日-8日隋唐大运河文化博物馆延长开放时长，时间为17:00—20:30，20:00停止入场。具体内容如下：
洛阳隋唐大运河文化博物馆延时开放公告
亲爱的观众朋友们：
为满足广大人民群众、来洛游客的参观需求，丰富国庆假期晚间文旅服务供给，我馆于10月6日至8日增加延长开放时长，具体公告如下：
2025年10月6日-8日隋唐大运河文化博物馆延长开放时长，时间为17：00—20:30，20:00停止入场。延长开放时段实名预约参观，请您通过“隋唐大运河文化博物馆”官方微信公众号提前进行实名预约，并按预约时段入馆参观。洛阳万里茶道博物馆和洛阳仓窖博物馆(回洛仓遗址、含嘉仓遗址)不增加延时开放时段。
请大家合理安排参观时间，祝您假期愉快！
2025年10月6日
