10月6日至8日，隋唐大运河文化博物馆延时开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 隋唐大运河文化博物馆 2025.10.06 13:32
　　今日，“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发布消息称，10月6日-8日隋唐大运河文化博物馆延长开放时长，时间为17:00—20:30，20:00停止入场。具体内容如下：

洛阳隋唐大运河文化博物馆延时开放公告

　　亲爱的观众朋友们：

　　为满足广大人民群众、来洛游客的参观需求，丰富国庆假期晚间文旅服务供给，我馆于10月6日至8日增加延长开放时长，具体公告如下：

　　2025年10月6日-8日隋唐大运河文化博物馆延长开放时长，时间为17：00—20:30，20:00停止入场。延长开放时段实名预约参观，请您通过“隋唐大运河文化博物馆”官方微信公众号提前进行实名预约，并按预约时段入馆参观。洛阳万里茶道博物馆和洛阳仓窖博物馆(回洛仓遗址、含嘉仓遗址)不增加延时开放时段。

　　请大家合理安排参观时间，祝您假期愉快！

　　2025年10月6日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
