官宣！洛阳新增一美食文化体验空间

10月5日，位于洛阳正大广场7层的“宴天下新食尚”正式对外开放，吸引众多市民前来参观体验。该项目以“美食+演艺+互动+民谣”为特色，成为洛阳又一具有文化内涵的餐饮消费新场景。

宴天下新食尚以十三朝饮食文化为背景，设置了13个美食档口，引入全国各地非遗美食小吃，让市民在品尝传统风味的同时，感受中华饮食文化的魅力。场景设计上融合灯市、牌楼、水幕等元素，营造出具有打卡氛围的用餐环境。

值得关注的是，项目注重沉浸式文化体验，中庭每日上演主题演艺，NPC全程趣味互动，将“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的理念融入餐饮肌理。食客在此不仅能大快朵颐，更能化身“神都主角”，在“吃、逛、演、玩”的多维体验中，深度感受古都饮食文化的新潮表达。

近年来，洛阳持续推动文旅业态创新，先后推出多个融合传统文化与现代体验的项目。宴天下新食尚的落地，将进一步丰富市民的文化消费选择，为区域商业发展注入活力。

据悉，该项目目前已对外开放，五十余种招牌美食限时5折起。未来该项目将持续结合非遗文化与现代消费趋势，打造更具吸引力的城市美食文化空间。