官宣！洛阳新增一美食文化体验空间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.10.05 19:15
       10月5日，位于洛阳正大广场7层的“宴天下新食尚”正式对外开放，吸引众多市民前来参观体验。该项目以“美食+演艺+互动+民谣”为特色，成为洛阳又一具有文化内涵的餐饮消费新场景。

　　宴天下新食尚以十三朝饮食文化为背景，设置了13个美食档口，引入全国各地非遗美食小吃，让市民在品尝传统风味的同时，感受中华饮食文化的魅力。场景设计上融合灯市、牌楼、水幕等元素，营造出具有打卡氛围的用餐环境。

　　值得关注的是，项目注重沉浸式文化体验，中庭每日上演主题演艺，NPC全程趣味互动，将“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的理念融入餐饮肌理。食客在此不仅能大快朵颐，更能化身“神都主角”，在“吃、逛、演、玩”的多维体验中，深度感受古都饮食文化的新潮表达。

　　近年来，洛阳持续推动文旅业态创新，先后推出多个融合传统文化与现代体验的项目。宴天下新食尚的落地，将进一步丰富市民的文化消费选择，为区域商业发展注入活力。

　　据悉，该项目目前已对外开放，五十余种招牌美食限时5折起。未来该项目将持续结合非遗文化与现代消费趋势，打造更具吸引力的城市美食文化空间。
[ 责任编辑：崔利利 ]
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
        长期低头看手机、熬夜刷视频，38岁的刘先生(化名)怎么也没想到，一次被他误认作“颈椎病”的左肩背疼痛，竟...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
