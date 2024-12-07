最低气温12℃！洛阳还要连下6天雨

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，今天白天我市普降小雨，新安局地出现中雨。 刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，今天白天我市普降小雨，新安局地出现中雨。今日6时至17时全市平均降雨量(毫米)为1.9毫米，国家观测站降雨量(毫米)为：新安9.1毫米、孟津5.3毫米、宜阳5.2毫米、主城区3.7毫米、偃师2.6毫米、洛宁0.9毫米、伊川0.3毫米、栾川0.1毫米。同时段乡镇站雨量最大(毫米)为：新安县石寺16.7毫米、新安县始祖山14.3毫米、新安县北冶13.2毫米。最大小时雨强出现在新安县石寺9.6毫米(7时-8时)。受副热带高压南北摆动和低层偏南气流的共同影响，未来一周我市维持阴雨天气。 具体预报 今天夜里：阴天有小到中雨。 10月6日(周一·中秋节)阴天间多云，有小雨或零星小雨，气温17℃～19℃。 10月7日(周二)多云间阴天，气温15℃～24℃。 10月8日(周三)阴天间多云，部分地区有小雨或零星小雨，气温17℃～22℃。 10月9日(周四)阴天间多云有小雨，气温14℃～20℃。 10月10日(周五)阴天有小雨，气温12℃～16℃。 10月11日(周六)阴天有小到中雨，气温12℃～16℃。 10月12日(周日)阴天有小到中雨，气温13℃～15℃。⑥