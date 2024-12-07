洛阳全力维护国庆假期文旅消费市场环境

5日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，国庆假期前四天该中心共受理各类诉求2516件，较去年同比降低3.6%。

其中，受理咨询1624件，已全部当场解答办结完毕；投诉、举报892件，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，为消费者挽回经济损失16.3万元。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，国庆假期期间，洛阳各级市场监管部门接到来洛游客的诉求事项后，“5分钟响应、半小时见面、24小时办结”，全力维护国庆假期文旅消费市场环境，确保大家在洛阳玩得舒心、顺心。

与此同时，该局全面推广消费投诉先行赔付机制，建立“快速受理—调查核实—先行赔付—责任追溯”闭环工作流程，实现消费投诉“小事不出店、大事不出场、纠纷不过夜”，让消费者“无忧消费”。

当日，该中心发布受理的两起消费维权典型案例。

案例一：

10月3日，游客刘先生在伊川县城关街道某酒店住宿，当时房间内矿泉水没有价格标签，但刘先生在退房时商家直接将矿泉水的费用从住房押金内扣除，其认为不合理，拨打12315热线求助。接到投诉后，伊川县市场监管局辖区所执法人员立即对此事进行调查处理，经查，消费者刘先生反映属实，商家已将多收取的矿泉水费用退还给消费者，并要求商家明码标价，诚信经营。

案例二：

10月2日晚，游客白先生通过美团平台订购老城区九都路与新街交叉口某酒店房间，入住时发现该酒店无停车场服务，导致无法停车，便打算更换住宿地点并要求商家退还订购房间的费用，商家不予解决，便拨打12315热线求助。接到投诉后，老城区市场监管局辖区所执法人员立即对此事进行调查处理，经查，消费者白先生反映属实，经调解，商家已将全额退还消费者。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)