连续有雨！洛阳市防办发布防范应对通知
　　5日，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室发布《关于继续做好国庆中秋双节期间连续降雨防范应对工作的通知》。

　　根据气象预测，10月5日白天到夜间，我市阴天有中雨，部分地区大雨；10月6日，阴天转多云，有小雨；10月7日，多云间阴天，有小雨或零星小雨。

　　通知指出，当前正值国庆中秋双节假期，群众出行集中、人员活动密集，持续降雨对公众出行带来一定影响，风险累积效应更加突出。特别是自然资源部门已连续多日发布地质灾害气象风险黄色预警，防范形势依然严峻。

　　持续压实防汛责任，克服麻痹思想。各级各部门要清醒认识当前连续降雨天气的潜在风险和不确定性，深刻把握双节期间降雨防范工作的特殊性与重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，严格落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任。各级防汛责任人要坚守岗位，切实做到责任到人、措施到位，全力防范各类风险。

　　加强监测预报预警，落实叫应机制。要密切监视雨情、水情、汛情发展变化，滚动预测预报，及时发布风险预警。要严格落实“叫应”机制，确保预警信息第一时间传递到村、到户、到人。要重点关注夜间、凌晨等关键时段和偏远山区、旅游景区等重点区域的信息传递，充分利用各类媒体和应急通信手段，确保预警信息全覆盖、无死角。

　　突出重点领域防范，消除风险隐患。要强化山洪和地质灾害防御，加强对山洪易发区、地质灾害隐患点的巡查监测，并设立明显警示标志，提前落实防控措施。要保障交通运输安全，重点加强恶劣天气下高速公路、桥梁隧道、景区周边等重点路段的交通管控和疏导，确保群众安全顺畅出行。要加强旅游景区及人员密集场所管理，对旅游景区、文化娱乐场所、网红打卡点、露营区等，特别是涉河、涉沟区域，要严格落实安全管控，必要时及时关闭高风险区域。要全面排查城乡重点部位，加强对城乡低洼地段、在建工地、地下空间等区域的巡查排险，做到防范无死角、安全无隐患。

　　严格值班值守纪律，规范信息报送。各级防汛责任人要严格执行24小时值班和领导带班制度，确保防汛指令、雨情、水情、险情、灾情及时传递和有效处置。严格执行信息报送制度，突发险情、灾情必须第一时间上报。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光
