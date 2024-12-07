4日，市长张玉杰到汝阳县调研督导安全生产和生态环境保护等工作。他强调，要深入贯彻习近平在河南考察时的重要讲话精神，认真落实省委书记刘宁来洛调研指示要求，以更严实作风和更务实举措，压紧安全生产责任，深化污染防治攻坚，坚决守牢安全底线和生态红线。

压实责任强监管筑牢安全防线

精准施策促转型守牢生态红线

张玉杰到汝阳县调研督导安全生产和生态环境保护等工作

张玉杰到中建材(洛阳)新能源有限公司、龙泽能源有限公司查看实时排放数据，了解企业生产经营、安全管理和清洁能源替代等情况，深入金堆城钼业汝阳公司生产车间了解固废处置、安全管理、矿山修复等情况，希望企业严格落实安全和环保主体责任，抓细安全隐患排查整治，稳步推进超低排放技术革新和设备改造，持续改善能源结构、优化产品结构。在蔡店乡污水处理厂，张玉杰察看出水水质、设施运行等情况，强调要以供排水一体化建设为契机，集中连片优化管网布局，提标改造污水处理设施，提升智慧管护运营水平，确保全域稳定达标排放。

调研中，张玉杰强调，安全生产和生态环境保护是民生大事，事关发展大局。要时刻紧绷安全生产这根弦，树牢底线思维、极限思维，紧盯重点行业、重点领域、重点场所，严格落实“三管三必须”要求，完善风险排查、评估、预警和防控机制，推广应用先进安防技术，提升本质安全水平。要扛牢生态环境保护的政治责任，更加注重源头减量和综合利用，攻克环保技术瓶颈制约，实现集约高效管理和污染集中整治，加快发展方式绿色转型，推动美丽洛阳建设取得更大成效。

张玉杰还深入刘店镇万亩红薯大方了解红薯连片种植和精深加工等情况，到大步湾、三才艾业旗舰店调研民宿集群建设、中药康养产业发展，到前坪水库灌区工程一线察看重点项目建设进展。他指出，要坚持高标准定位、集群化发展，擦亮特色农业、中药康养、乡村旅居品牌，因地制宜推动兴业强县富民一体发展，真正让绿水青山转化为金山银山。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)