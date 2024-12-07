免费品水席、拍全家福……这个假期，隋唐洛阳城景区惊喜不断

洛报融媒记者4日从隋唐洛阳城景区获悉，10月4日至8日，该景区推出宠客新举措，游客可免费品水席、吃月饼、拍全家福，营造别样体验。

【免费拍摄全家福】

活动时间：2025年10月4日-10月8日9：00-17：00

活动内容：免费在应天门拍一张盛世全家福！(3人以上)

活动地点：应天门二层平台

这个假期，让应天门这座巍峨的宫阙，成为游客全家福最霸气、最独特的背景板！景区准备了免费拍摄全家福的专属福利。在千年历史的见证下，记录家人的笑脸，定格团圆的幸福瞬间。

【免费品尝洛阳水席】

活动时间：2025年10月4日-10月8日11:30、17:30开始

活动内容：免费品尝“舌尖上的非遗”——洛阳水席！

活动地点：明堂天堂活动地点位于明堂北广场唐宫茶饮处；九洲池活动地点位于九洲池景点检票口入口区域

既暖和又开胃，还在纠结来洛阳吃什么？景区直接把洛阳最具代表性的“洛阳水席”给安排上了！亲临景区，就有机会免费品尝这道来自上阳宫提供的水席盛宴，让游客在舌尖上感受大唐的饮食文化魅力。