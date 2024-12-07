4名游客雨夜被困深山 栾川消防助其脱困

3日19时许，洛阳市栾川县消防救援大队接到群众报警称，在养子沟景区附近，有4名游客因天黑下雨，在山中迷路被困。

接警后，消防队员与栾川县综合应急救援大队及当地公安派出所组成联合救援队伍，共同上山搜救。山上路况复杂、道路湿滑，加之通讯信号微弱且，给救援工作带来较大困难。直至22时50分许，救援人员终才成功找到4名被困游客。 由于4名游客长时间未进食和饮水，衣物也被雨水浸透，体力严重透支。 历经8个小时的救援，救援人员终于成功把4名被困游客转移至山下。这4名游客原计划从养子沟景区反穿徒步至老君山，不料在山上迷路，导致被困。 救援人员提醒广大游客，近期降雨频繁，山区地形复杂，切勿擅自进入未开发区域，以免发生意外。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 杨得坡 文/图）