从小孩儿到手机“一站式”找回！网友：洛阳满满的安全感
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.04 23:56
　　国庆叠加中秋假期，龙门石窟景区人气爆棚。一些游客在旅行过程中发生了小插曲，在景区工作人员耐心周到的帮助下，难题迎刃而解，让游客感受到满满的安全感和宾至如归的暖意。

　　抱着俩娃，想不起车停哪儿了

龙门景区工作人员暖心助游客寻车获点赞

　　10月3日，一名湖北游客到景区游玩时，因主停车场满员，将车辆停至周边临时停车场。游玩结束后，该游客抱着两个孩子却想不起来车停到哪里了。情急之下，他向洛阳龙门运营管理有限公司停车场分公司工作人员张旭坡求助。

　　张旭坡第一时间安抚游客情绪，仔细询问其停车区域的相关信息。随后，他迅速协调同事田志玲，由田志玲驾驶电动车载着游客前往临时停车场区域寻找。最终，在两人的合力帮助下，游客成功找到车辆。游客对景区工作人员及时、贴心的服务连连点赞。

　　玩着玩着，包丢了

　　10月3日下午13点30左右，洛阳龙门景区管理服务有限责任公司工作人员刘世锋在龙门石窟景区观景台巡查时，捡到游客遗失小包。他第一时间将照片发送至单位的服务联动工作群，以便及时寻找失主。随后，刘世锋将小包送至龙门桥东侧岗卡，妥善保管。

　　在景区内各点位工作人员高效联动下，很快与失主取得联系，告知失主前往岗点认领失物。工作人员依照规范流程，核对相关信息后，将遗失物品归还游客。游客对如此高效找回遗失物品表示由衷的感谢，

　　打个电话的工夫，孩子不见了

　　10月3日下午15时50分左右，一个小男孩在龙门石窟景区内与家人走散，被好心游客带到龙门桥东侧岗卡求助。洛阳龙门景区管理服务有限责任公司工作人员苏飞翔第一时间安抚孩子紧张的情绪，以温和耐心的态度询问其家人的联系方式。在获取相关信息后，苏飞翔多次尝试拨打联系电话，经过不懈努力，终于成功联系上小男孩的家人。

　　约30分钟后，小男孩的家人赶到岗点，见到安然无恙的孩子，激动得眼泪直流，并对苏飞翔表达了诚挚的感谢。

　　换乘的时候，手机落在电瓶车上

　　前两天，洛阳龙门运营管理有限公司电瓶车分公司司机刘大燕，在检查车辆时，在一座位上发现一部游客遗落的手机。

　　刘大燕第一时间把情况上报给最近的大石门站点。由于还有出车任务，她把手机交给站点工作人员妥善保管。在跟游客取得联系后，仅用时9分钟，就成功将手机归还给心急如焚的失主手中。

　　手机失而复得，游客感到非常惊喜，对洛阳景区工作人员的高尚品德和高效负责的工作态度表示了高度的赞扬和由衷的感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 章杰 文/图）
