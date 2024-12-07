洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“晴天险”“暖心守护”…… 国庆中秋假期 洛阳景区打出“宠客组合拳”
来源: 洛阳网 2025.10.04 23:56
　　国庆、中秋假期，洛阳各大热门景区人气攀升。为让游客玩得安心、游得舒心，景区纷纷推出贴心举措，传递洛阳城市温度，为游客营造宾至如归的体验。

　　隋唐洛阳城景区：为国际友人提供专业服务

　　假日期间，美国游客Robert到九洲池游客中心咨询景点游玩攻略，咨询员沈笑莹耐心与其沟通，不仅详细介绍了九洲池购票方法、参观路线、演艺内容，还为他仔细介绍了应天门，明堂天堂景点的情况，得到了外国友人的好评。

　　明堂天堂景点在假日期间，增加多处讲解咨询处，方便游客咨询。与此同时，游客服务中心志愿者每天接听数百个咨询电话，以优质耐心的服务赢得游客的赞许。

　　牡丹阁景区：“久久公益志愿者服务”

　　推出“久久公益志愿者服务”与景区公益讲解活动，以丰富游客文化体验。

　　节日期间，牡丹博物馆结合自身牡丹文化特色，推出“久久公益志愿者服务”与景区公益讲解活动，以丰富游客文化体验，让大众深度感受牡丹历史与文化魅力。

　　节日期间，志愿者们活跃在馆内各区域：在展厅入口，协助引导客流、解答参观疑问；在核心展区，志愿者讲解员以生动语言，结合馆藏展品讲述牡丹文化发展脉络、相关历史典故，带领游客沉浸式领略牡丹文化的深厚底蕴。

　　荆紫仙山景区：“晴天险”和“暖心守护”

　　今年假期多雨，荆紫仙山推出“暖心守护”活动，为游客免费发放一次性雨衣。同时，每日精心熬制驱寒暖身的红枣姜茶，免费向所有游客发放。一杯热茶，一份暖意，希望能驱散登山的寒意。

　　与此同时，该景区还贴心推出了“晴天险”计划：10月1日至10月8日期间，持当日有效门票或套票入园，且所在当日园区内遭遇降雨的所有游客，均可凭借当日门票或套票，在2025年12月31日前，免费重游一次(所购同类项目)。

　　景区温馨提醒：

　　●纸质票持有者：请于游玩当日，携带纸质门票至景区票务中心，登记相关信息，以激活免费重游权益。

　　●电子票持有者：请于游玩当日，凭电子票凭证至景区票务中心进行实名认证，以激活免费重游权益。

　　●凭证是关键：请务必妥善保管好您的门票，这将作为参与活动的唯一凭证。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张娴 文/图）
