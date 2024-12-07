秋雨连绵凉意浓 洛阳市未来一周都有雨

今天是国庆中秋假期的第四天，洛阳市重新回到阴雨天气，气温有所下降。
受副热带高压南北摆动和低层偏南气流的共同影响，未来一周洛阳市维持阴雨天气。
具体预报：
今天夜里：阴天有小雨，局部中雨。
5日(周日)：阴天有中到大雨，气温17℃～19℃。
6日(周一)：阴天转多云，有小雨或零星小雨，气温17℃～19℃。
7日(周二)：多云间阴天，有小雨或零星小雨，气温15℃～25℃。
8日(周三)：阴天间多云，有小雨或零星小雨，气温17℃～23℃。
9日(周四)：阴天有小雨，气温13℃～19℃。
10日(周五)：阴天有小雨，气温13℃～16℃。
11日(周六)：阴天有小到中雨，气温12℃～16℃。
温馨提示：
雨天路滑，能见度低，开车请减速慢行，行人避开积水路段。
气温骤降，记得添衣带伞，谨防感冒，关节不适人群注意保暖。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图)
