秋雨连绵凉意浓 洛阳市未来一周都有雨

今天是国庆中秋假期的第四天，洛阳市重新回到阴雨天气，气温有所下降。 今天是国庆中秋假期的第四天，洛阳市重新回到阴雨天气，气温有所下降。 受副热带高压南北摆动和低层偏南气流的共同影响，未来一周洛阳市维持阴雨天气。 具体预报： 今天夜里：阴天有小雨，局部中雨。 5日(周日)：阴天有中到大雨，气温17℃～19℃。 6日(周一)：阴天转多云，有小雨或零星小雨，气温17℃～19℃。 7日(周二)：多云间阴天，有小雨或零星小雨，气温15℃～25℃。 8日(周三)：阴天间多云，有小雨或零星小雨，气温17℃～23℃。 9日(周四)：阴天有小雨，气温13℃～19℃。 10日(周五)：阴天有小雨，气温13℃～16℃。 11日(周六)：阴天有小到中雨，气温12℃～16℃。 温馨提示： 雨天路滑，能见度低，开车请减速慢行，行人避开积水路段。 气温骤降，记得添衣带伞，谨防感冒，关节不适人群注意保暖。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图)