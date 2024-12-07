注意防范！洛阳发布最新地质灾害黄色预警

|
刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害黄色预警。
刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害黄色预警，具体内容如下：
一、区域地质灾害气象风险预警
2025年10月4日20时至10月5日20时：
地质灾害黄色预警地区：栾川县局部、嵩县局部、宜阳县局部、洛宁县局部，发生地质灾害的可能性较大。
二、镇(乡)地质灾害气象风险预警
黄色预警区域：栾川县、嵩县、宜阳县、洛宁县(4个县、 35个乡镇)。
1.栾川县：狮子庙镇、潭头镇、赤土店镇、白土镇、三川镇、耕莘街道办事处、秋扒乡、栾川乡、石庙乡、陶湾镇、冷水镇
2.嵩县：大章镇、纸房镇、旧县镇
3.宜阳县：花果山乡、赵保乡、上观乡、锦屏镇、城关镇、莲庄镇、张坞镇
4.洛宁县：小界乡、长水镇、赵村镇、故县镇、马店镇、东宋镇、兴华镇、下峪镇、罗岭乡、上戈镇、涧口乡、陈吴乡、景阳镇、底张乡
三、防范建议
1.及时发布预警信息。密切关注雨情、汛情变化，加强会商研判，及时发布预警信息，并发送至防灾责任人、群测群防员及受威胁群众。
2.加强巡查排查。严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”制度，开展地质灾害隐患排查，对排查出的隐患要落实治理、监测等防范措施。
3.坚持避险为要。当预判可能发生地质灾害灾情险情，按“三个紧急撤离”要求，果断、提前、安全做好受威胁群众避险转移。
4.充分认识地质灾害滞后性特点，属地政府要组织有关部门对避险转移隐患点进行综合风险评估，坚决做到“不安全、不返回”。
5.严格落实信息报送制度。遇有灾情险情，第一时间按规定上报，做到首报快、续报准、终报全，坚决杜绝迟报、误报、漏报、瞒报。⑥