在洛阳，遇见古都的叠影（大地风华）

5000年文明血脉、4000年城市肌理、1500年都城历史，都浓缩在了十三朝古都河南洛阳。每次置身此地，仿佛踏入一座时空层叠的迷宫，伸手一摸就是春秋文化，两脚一踩就是秦砖汉瓦。倘若初来不做些功课，恐怕真不晓得触摸的是绵长文脉中的哪一寸哪一节。

暮色中的洛邑古城 洛阳日报社供图

曙光微露，从郑州西行，车先行至偃师。昔日，周武王伐纣后在此“息偃戎师”，偃师故而得名。作为由郑入洛的首站，更让其为人所知的是1959年考古学家徐旭生来此踏勘“夏墟”。随着二里头遗址的发现，夏文明的衣角被揭露出来，这里成为最有可能的夏朝晚期都城。

在中国社科院考古研究所二里头工作站，赵海涛已着手新一天的田野工作。作为第四任考古队长，他从工作起便扎根二里头，至今已20余年。“历经60多年考古接力，我们发现了最早的城市主干道路网、最早的宫城和宫殿建筑群等诸多‘中国之最’。但还有更多谜团需要揭示。”赵海涛表示，考古队正在摸清城市道路、都邑边界，以手铲释读何以中国。

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”。二里头一路向西，偃师商城遗址、周王城遗址、汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址沿洛水依次分布，呈现出“五都荟洛”的古都奇观。置身今年7月建成开放的汉魏洛阳故城遗址博物馆，向东可远眺故城遗址，向西则紧邻千年古刹白马寺。古今交织间、时空经纬里，铜驼大街上的车马喧哗、永宁寺塔的铃铛清扬与释源祖庭的钟声，仿佛穿越千年于此回荡。近年来，洛阳城市建设没有一味追求现代化，而是在文物保护和传播展示之间找寻“最大公约数”。

穿行洛阳城区，来一场说走即走的City Walk(城市漫步)。昔日，“百千家似围棋局”的城市里坊已沉埋地下。随着应天门的原址复原、天堂和明堂两座建筑的复建，古都遗迹和历史街区、非遗民俗和谐共融，让我们在古今之间穿越。北望邙山，那里山岭起伏，墓冢叠压，不仅是古人心中理想的归宿，也成了博物馆夜游的网红打卡地；南眺龙门，那里两山耸峙，伊水中流，千窟万龛不仅镌刻着古人对另一个世界的信仰，也彰显着中华民族的文化自信。宽阔马路与立交桥下，静静沉睡着的可能就是东周王城的车马坑，或是隋唐洛阳城的城垣，生活在洛阳城的人们对此已习以为常。

从历史的宏大叙事中抽身，我钻进了城市的街巷。这里，文脉以另一种更细腻的方式延续。在一家唐三彩文创园，匠人用蘸满釉彩的笔，为刚塑好的马坯、骆驼坯着色，一点点为它们注入灵魂；在一间牡丹瓷非遗作坊，游客以花为媒、以瓷作墨，一朵朵牡丹在指尖成型绽放。“洛阳有太多的历史遗迹、文化名人，好像哪一处都能代表洛阳、哪一位又都无法独自代表洛阳。我们立足自己的领域，让文化融入城市、走进生活，像三彩艺术一样绚丽多彩。”中国工艺美术大师、洛阳三彩艺术博物馆馆长郭爱和感慨。

暮色四合，华灯初上。在老城区打造的“洛邑古城”景区，新潭码头、文峰塔等历史遗迹与灯狮画桥、隋唐集市等新场景相互辉映。汉服少女衣袂飘飘、团扇遮面，手持灯笼在亭台楼榭与香罗幔帐间打卡留念。一针一线的“绣花”，绣出了古城的风雅，也绣出了当下的烟火气息。

这座城，如同一块巨大的琥珀，将二里头的曙光、商城的威严、汉魏的悲歌、隋唐的盛世、龙门的信仰、白马寺的钟声、三彩的流光以及近代工业时代的烟云，全都凝结其中。古城的新韵也源于这份从容与自信——它深知自己从何处来，并笃定地向未来探索。古都文脉的传承，不能固步自封，而要在新旧交织中创造性地延续。①