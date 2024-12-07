“双节”假期，伊水游园上演非遗“盛宴”

“双节”假期，伊水游园求是段推出一系列特色的活动，为游客打造了一场集非遗体验、暖心服务于一体的文旅盛宴，成为假期里一道亮丽的风景线。

“双节”假期，伊水游园求是段推出一系列特色的活动，为游客打造了一场集非遗体验、暖心服务于一体的文旅盛宴，成为假期里一道亮丽的风景线。

从露营活动引导到现场服务，工作人员全方位为游客营造舒适体验。无论是为游客解答疑惑，还是提供贴心帮助，工作人员都让每一位前来的游客感受到如家般的温暖与关怀，切实提升了游客的游玩幸福感。

最令人瞩目的当属这里丰富多彩的非遗活动。香包制作体验区，游客们亲手缝制带有独特香气与美好寓意的香包，在穿针引线间，感受传统工艺的韵味；“流动的非遗”植物拓印活动，游客将植物的自然之美通过拓印留存于布料，让自然与艺术巧妙融合；面塑、剪纸、绢花等项目吸引众多游客驻足围观、体验；植物拓印布袋、捶草印花，把非遗与实用好物相结合，兼具美观与实用性，深受游客喜爱；艾条制作活动，更是让游客深入了解传统中医药文化，感受古人的智慧。

据悉，“双节”假期期间，伊水游园求是段“非遗盛宴”持续在线，游客可在秋日露营中亲近自然，在多项手工制作和互动中感受非遗的独特魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 吉硕阳 文/图）