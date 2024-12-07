张玉杰到洛龙区专题督导安置房建设工作

3日，市长张玉杰到洛龙区专题督导安置房建设工作。

坚定信心决心铆足干劲拼劲

打赢打好安置房建设攻坚战

张玉杰专题督导安置房建设工作

3日，市长张玉杰到洛龙区专题督导安置房建设工作。

今年是市委市政府确定的安置房建设攻坚年。在市级统筹调度、部门协同联动下，各城市区将安置房建设作为“头号民生工程”，分类梳理瓶颈制约，集中力量持续攻坚，从资金筹措、施工组织、要素保障等多方面协同发力，推动一批进展缓慢项目破题解难、有序复工。

张玉杰到洛钢片区、刘富村、李屯二期、李屯三期、东西霍屯一期等安置房项目施工现场，实地查看工程建设进度，详细了解户型套数、群众安置、施工组织及配套设施建设等情况，并现场协调解决项目推进中的困难和问题，对要素保障、时序进度、交付节点等作出明确要求。

张玉杰强调，安置房建设承载着群众对“住有所居、居有所安”的热切期盼，关系着经济社会发展稳定大局。各级各部门要始终坚持以人民为中心的发展思想，持续增强工作主动性、创造性，加强统筹调度，强化要素保障，创新思路举措，推动安置房建设提速提质提效。要拿出攻城拔寨的决心和拼劲，紧盯涉及面广、施工进度慢的安置房项目，突出问题导向，树牢有解思维，坚持上下联动，精准施策、攻坚克难，集中精力破解一批难点堵点问题，打赢打好安置房建设攻坚战。要抢抓当前施工建设黄金期，锚定年度建设目标，进一步明确月度任务、健全协调机制，科学组织施工，合理安排工期，全力以赴盯节点、督进度、保交付，统筹推进水电气暖、道路绿化、生活服务等配套设施建设，确保项目尽早投用惠及群众。要加强市级统筹督导，准确把握国家政策导向，积极争取各级政策资金支持，加快盘活各类低效闲置用地，健全定期调度、动态跟踪、督导问效机制，强化项目全生命周期服务管理，严把项目安全关、质量关，畅通群众意见收集渠道，积极回应群众合理诉求，真正把好事办好、实事办实。

李新红等参加督导活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）