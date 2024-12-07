央媒观洛丨河南洛阳：博物馆“组团出圈”迎游客

今年国庆假期，河南洛阳市的洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳周公庙博物馆五大热门场馆，首次联合推出了“五都荟洛·潮玩文博”系列文旅活动，以新颖的“组团出圈”方式，为游客提供一站式、沉浸式、趣味性强的文博体验。
今年国庆假期，河南洛阳市的洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳周公庙博物馆五大热门场馆，首次联合推出了“五都荟洛·潮玩文博”系列文旅活动，以新颖的“组团出圈”方式，为游客提供一站式、沉浸式、趣味性强的文博体验。
记者：姜亮
摄制：张健
新华社音视频部制作①
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605