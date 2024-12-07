央媒观洛丨河南洛阳：博物馆“组团出圈”迎游客

今年国庆假期，河南洛阳市的洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳周公庙博物馆五大热门场馆，首次联合推出了“五都荟洛·潮玩文博”系列文旅活动，以新颖的“组团出圈”方式，为游客提供一站式、沉浸式、趣味性强的文博体验。

记者：姜亮

摄制：张健

新华社音视频部制作①