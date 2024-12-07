郑州女孩负气离家赴洛阳 铁路民警及时找到助团圆

2日晚，洛阳铁路公安处关林站派出所民警肖婷婷接到郑州警方紧急协查求助：郑州初二女生小任因与家人闹矛盾，独自乘坐火车前往洛阳，请求协助拦截。

肖婷婷了解到，小任家住郑州市金水区，因家庭琐事与父母产生争执，便乘坐K117次列车离家前往洛阳找朋友玩。掌握信息后，肖婷婷立即向值班所长杜伟汇报，并组织警力做好接车准备。

当晚11时许，K117次列车抵达关林火车站。民警第一时间找到小任，耐心劝导与安抚，并为她准备了泡面等吃的喝的。同时，民警及时联系小任的母亲孙女士告知情况。焦急万分的孙女士和爱人连夜赶到洛阳，见到孩子安然无恙，连连向民警表达感谢，后将孩子接走。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 孙晓飞 文/图）