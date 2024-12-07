假期不停工！洛阳钢制家具产业发展再提速

假期不停工，建设“不打烊”。

假期不停工，建设“不打烊”。3日，在洛阳市智能家居产业园内，企业紧锣密鼓生产，项目快马加鞭建设，加班加点抢工期、赶进度，用担当和奋进向祖国献礼。

其中，项目一期龙立家具生产车间内火力全开，工人正全力以赴赶订单，企业生产计划已排至今年年底。

项目二期花都C1生产车间正在进行外立面施工，钢结构框架逐渐被板材覆盖，施工人员有序协作，推动项目形象日新月异。位于该期项目的合丰、炎恩、花都三家龙头企业，已全部进入投产阶段，正加速生产先进钢制家具。8个智能化生产车间火力全开，再加上后续投用的工业邻里中心用房，正通过进一步推进智能设备应用，为我国钢制家具产业高质量发展打造更多“洛阳样板”。

定位为引进中小企业强化集群效应的项目三期目前同样火热。主要建设标准化工业厂房的合丰、科飞亚、乐冉项目正有序推进，部分车间已完成桩基施工。根据规划，这里还将加速落地构建展销一体化平台的电商智联产业园项目，以及打造中小企业孵化园的中浩德项目，通过搭建共享研发平台、智能检测中心等公共服务设施，引导更多企业从单打独斗转向抱团升级，实现大中小企业融通发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 文/图）