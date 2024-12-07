“天庭潮音”音乐秀正火热上演！速来洛邑古城解锁隐藏玩法

国庆假期，洛邑古城“天庭潮音”音乐秀正火热上演。活动以洛邑古城的古风建筑为背景，融合“传统文化+潮流音乐”的独特演艺形式，将国潮电音与流行、摇滚、民谣等多种风格激情混搭，为市民与游客打造一场穿越感十足的音乐盛宴。

音乐秀将持续至10月8日，每日20:00至21:20精彩呈现。值得一提的是，活动增设了沉浸式互动环节——由“二郎神”“月老”“小白龙”等组成的NPC神仙团空降现场，与观众近距离互动。观众可参与趣味挑战、答题互动，完成任务即有机会获得“神仙”派送的专属纪念礼品，感受别具一格的游园体验。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 赵甜 文/图）