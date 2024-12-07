出行请注意！洛阳这些公交线路临时调整

昨日，洛阳公交微信公众号发布消息称，因中州东路(启明南路—夹马营路段)北半幅道路围挡，洛阳公交集团自10月2日起，对途经公交线路临时调整。

昨日，洛阳公交微信公众号发布消息称，因中州东路(启明南路—夹马营路段)北半幅道路围挡，洛阳公交集团自10月2日起，对途经公交线路临时调整如下：

9路：去程改从东花坛西发车，走玄武门大街、夹马营路、中州东路恢复原线。

16路、57路：去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与启明南路交叉口后，改走启明南路、九都东路恢复原线。

19路：去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与启明南路交叉口后，改走启明南路、玄武门大街至玄武门大街与人民街交叉口恢复原线。

41路：回程从中原美谷发车，沿原线行驶至启明北路与玄武门大街交叉口后，改走玄武门大街、夹马营路、中州东路恢复原线。

42路、56路：回程分别从龙门大道伊洛路口、白马寺公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与启明南路交叉口后，改走启明南路、九都东路、夹马营路、中州东路恢复原线。

58路：去程从白马寺公交停车场发车，沿原线行驶至启明北路与玄武门大街交叉口后，改走玄武门大街、夹马营路、中州东路恢复原线。

76路：去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与启明南路交叉口后，改走启明南路、九都东路、夹马营路、民族路恢复原线。

86路：去程从东大郊发车，沿原线行驶至中州东路与启明南路交叉口后，改走启明南路、九都东路、夹马营路、中州东路恢复原线。

90路：去程从东大郊发车，沿原线行驶至九都东路与启明南路交叉口后，改走九都东路、夹马营路、中州东路恢复原线。

温馨提示：途经线路将根据道路围挡实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥