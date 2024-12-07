游客请注意！洛阳这两家博物馆预约已满

记者3日从洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆获悉，这两家博物馆3日、4日门票预约已满，已预约的游客可按照预约时段有序进馆，尚未预约门票的游客可调整行程择日预约参观。

记者3日从洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆获悉，这两家博物馆3日、4日门票预约已满，已预约的游客可按照预约时段有序进馆，尚未预约门票的游客可调整行程择日预约参观。

市民、游客可关注相关博物馆微信公众号、官网和微博平台，查阅相关信息，确保顺利参观。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）