游客请注意！洛阳这两家博物馆预约已满

记者3日从洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆获悉，这两家博物馆3日、4日门票预约已满，已预约的游客可按照预约时段有序进馆，尚未预约门票的游客可调整行程择日预约参观。
记者3日从洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆获悉，这两家博物馆3日、4日门票预约已满，已预约的游客可按照预约时段有序进馆，尚未预约门票的游客可调整行程择日预约参观。
记者3日从洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆获悉，这两家博物馆3日、4日门票预约已满，已预约的游客可按照预约时段有序进馆，尚未预约门票的游客可调整行程择日预约参观。
市民、游客可关注相关博物馆微信公众号、官网和微博平台，查阅相关信息，确保顺利参观。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605