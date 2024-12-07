洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
事关供暖！洛阳这些小区注意了
来源: 洛阳热力集团有限公司 2025.10.03 09:51
　　近日，洛阳热力集团有限公司官微发布消息称，新的供热季即将来临，为保证今冬供热安全、正常运行，洛阳热力拟定于2025年10月11日起(具体试压时间表附后)对所辖小区陆续开始实施供热充水冷运行，本次公布的为部分小区名单，未公布的小区由于系统处于带压补水状态，不需要再安排打压试水。个别特殊情况小区以具体张贴通知时间为准。

　　为了您的财产安全，避免发生漏水事故，请您详细留意具体冷运行时间。届时家中务必留人，并密切关注室内散热器、管道、阀门、手动排气阀等用热设施情况，为避免室内排气阀漏水，请您及时关闭家中暖气立管上的排气阀，任何时候若发现室内有漏水现象，请您及时关闭户外进回水总阀门，可以将漏水损失降到最小，同时及时进行报修处理。如发现漏水，请您立即拨打我公司热线电话63005678进行报修。

　　若家中无人留守，请提前关闭室内供暖设施阀门，如发生漏水情况，依据《洛阳市集中供热条例》相关规定，我公司将不承担相关责任。供热系统试压后处于满水带压状态，请您留意室内的用热设施。严禁用户擅自拆卸家中用热设施，以免设施漏水造成财产损失。

　　新装修的业主，建议室内入口处安装总阀，以便发生紧急情况时，能及时处理。冷运行完毕后，采暖系统将处于保压运行状态，直至正常供暖开始

　　请您近期关注各小区公布的打压试水通知，若有变化，以小区张贴公布的通知为准。感谢您的支持与配合。

