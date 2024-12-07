提前预约！洛阳白马寺发布温馨提示

“十一”假期期间洛阳白马寺实行线上门票预约和线下应急购票相结合游览制。10月3日门票线上预约已满，线下还有部分余票。
今日，洛阳白马寺景区官微发布温馨提示，内容如下：
洛阳白马寺门票预约温馨提示
尊敬的游客朋友：
“十一”假期期间洛阳白马寺实行线上门票预约和线下应急购票相结合游览制。
10月3日门票线上预约已满，线下还有部分余票。
已预约的游客请按照预约时间凭身份证及优惠证件有序进寺。
未来几日(10月4日至10月8日)还有余票(少量余票)。
敬请提前预约，合理安排出行时间。
白马寺没有授权任何第三方平台进行门票销售，请不要在任何第三方平台购票。
感谢您的理解和配合，祝您出入平安，六时吉祥！
洛阳白马寺
2025年10月3日
