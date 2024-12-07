龙门石窟发布最新公告 10月3日、4日线上门票预约已满

“十一”假期期间龙门石窟实行线上门票预约和线下应急购票相结合游览制。10月3日和10月4日线上门票预约已满，线下还有部分余票。
“十一”假期期间龙门石窟实行线上门票预约和线下应急购票相结合游览制。10月3日和10月4日线上门票预约已满，线下还有部分余票。
刚刚，龙门石窟官微发布最新公告，内容如下：
紧急公告
尊敬的游客朋友：
“十一”假期期间龙门石窟实行线上门票预约和线下应急购票相结合游览制。10月3日和10月4日线上门票预约已满，线下还有部分余票。已预约的游客请按照预约时段有序入园。10月5日、10月6日、10月7日、10月8日还有余票。敬请提前预约，合理安排出行时间。
详情请咨询：0379-65980972
2025年10月3日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605