龙门石窟发布最新公告 10月3日、4日线上门票预约已满

“十一”假期期间龙门石窟实行线上门票预约和线下应急购票相结合游览制。10月3日和10月4日线上门票预约已满，线下还有部分余票。 刚刚，龙门石窟官微发布最新公告，内容如下： 紧急公告 尊敬的游客朋友： “十一”假期期间龙门石窟实行线上门票预约和线下应急购票相结合游览制。10月3日和10月4日线上门票预约已满，线下还有部分余票。已预约的游客请按照预约时段有序入园。10月5日、10月6日、10月7日、10月8日还有余票。敬请提前预约，合理安排出行时间。 详情请咨询：0379-65980972 2025年10月3日 ⑥