洛阳民警帮助两名走失儿童回到父母身边

节假日出游，人流量大，家长务必看好自己的孩子。2日，洛阳公安民警在景区周边执勤时，帮助两名走失儿童回到父母身边。

2日，洛阳市王城公园景区，一名游客急匆匆地向执勤民警求助，称和孩子走散了。民警一边安抚其情绪，一边联系景区工作人员一同寻找。

寻找过程中，孩子母亲接到景区工作人员的电话，称其孩子在公园西门处。原来，孩子知晓母亲的联系方式，并向景区工作人员求助联系上了母亲。随后，民警带领游客到公园西门处和孩子汇合。

无独有偶，当天15时许，洛阳市公安局交管支队勤务六大队执勤人员，在伊滨区伊滨花境园周边路段执勤时，发现一名儿童在路边哭泣。执勤人员上前询问，得知这名儿童与家长走散，安抚其情绪后，通过孩子提供的电话号码联系上了家长。很快，家长赶到现场将孩子接走。

警方提醒：家长日常生活中要教育孩子牢记父母联系方式和名字。出游期间，每进入一个景区前，家长可以先和孩子约定一个明显的标志物作为走散后的集合点。在人多拥挤的地方，务必牵住孩子的手，不要让孩子离开视线。告诉孩子，一旦走散不要乱跑，就近向穿制服的工作人员求助。一旦发现孩子走失，第一时间拨打110或向现场执勤民警求助。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 文/图）