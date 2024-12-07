预约售票数量已达上限！老君山景区限流公告发布

2日，老君山文旅集团发布公告称，老君山景区10月2日、10月3日预约售票数量已达上限，根据“限量、预约、错峰”的游览要求，已成功预约购票的游客，请按照预约日期凭证入园。
2日，老君山文旅集团发布公告称，老君山景区10月2日、10月3日预约售票数量已达上限，根据“限量、预约、错峰”的游览要求，已成功预约购票的游客，请按照预约日期凭证入园，详情如下：
老君山景区限流公告
尊敬的游客朋友：
老君山景区10月2日、10月3日预约售票数量已达上限，根据“限量、预约、错峰”的游览要求，已成功预约购票的游客，请按照预约日期凭证入园；未成功预约购票的游客，请合理安排行程预约其他日期入园。给您带来不便我们深表歉意！感谢您的理解与支持！限流不是拒绝，而是为了让每一份对祖国的祝福都有山海见证。待云海翻涌时，我们在金顶等您共赴一场锦绣之约！
老君山文旅集团
2025年10月2日
