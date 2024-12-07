双节假期第二天 洛阳出现降水间歇

洛阳市气象台预计，受副热带高压和中低层偏南气流的共同影响，3日下午至6日洛阳市维持阴雨天气。

洛阳市气象台预计，受副热带高压和中低层偏南气流的共同影响，3日下午至6日洛阳市维持阴雨天气。 今天是双节假期第二天，洛阳市出现了降水间歇。 洛阳市气象台预计，受副热带高压和中低层偏南气流的共同影响，3日下午至6日洛阳市维持阴雨天气。具体预报如下： 今天夜里：小雨或零星小雨转阴天。 3日(周五)：多云到阴天，下午到夜里转小雨，气温14℃～23℃。 4日(周六)：阴天有中雨，偏南部分地区有大雨，气温16℃～21℃。 5日(周日)：阴天有小雨，局部地区有中雨，气温17℃～21℃。 6日(周一)：阴天转多云，大部分地区有小雨，气温18℃～23℃。 7日(周二)：多云间阴天，东北风4级左右，气温16℃～27℃。 8日(周三)：阴天有小雨，气温14℃～22℃。 9日(周四)：阴天有小雨，气温12℃～16℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）