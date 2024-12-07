洛阳市市场监管局发布食品安全消费提醒

国庆假期，吃美食、享大餐是必不可少的内容。根据双节期间人员流动性大、饮食种类丰富等特点，2日，洛阳市市场监管局发布相关提醒，请消费者注意饮食安全。

国庆假期，吃美食、享大餐是必不可少的内容。根据双节期间人员流动性大、饮食种类丰富等特点，2日，洛阳市市场监管局发布相关提醒，请消费者注意饮食安全。

用餐卫生不浪费，均衡营养更健康。家庭用餐要选择新鲜干净食材，尽量不购买、储存易腐败变质的食材，避免接触活畜禽，远离野味，不采不食野生蘑菇。加工食物时，要烧熟煮透。出行旅游就餐时优先选择持有食品经营许可证、卫生条件好和实施“明厨亮灶”的餐厅。点菜时要适量，拒绝铺张，践行“光盘”行动。

节日期间美食诱人，但应适量均衡，切勿贪饮贪食、暴饮暴食。一个月饼可以分成小块多人分享，既能品尝不同的口味，还不会过量。螃蟹虽美味但性寒，且胆固醇含量高，不宜多吃。适量饮食的同时，可多吃些滋阴润燥、健脾养胃的食物，如银耳、红枣、萝卜、苹果、梨等。

谨慎购买和食用真空包装熟肉制品。外出旅行，难免会购买一些当地特产。如果是特色熟肉制品，应尽量选择正规预包装食品，并按照包装标识要求食用。网购的真空包装熟肉制品到货后也要按照标识的保存要求进行储存，并尽快食用。

预防病毒从口入。秋季是诺如病毒等感染的高发季节。诺如病毒传染性强，可通过污染的食物、水、餐具或接触传播，为防止发生诺如病毒感染，除做好个人防护和保持环境卫生外，还应重点关注某些食品可能带来的风险。烹制海鲜应彻底加热，还应注意生熟分开，避免污染其他食物。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 冯国凯 文/图）