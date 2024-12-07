连霍高速洛阳境内部分收费站禁止九座（含九座）以上客车上站

2日，记者从洛阳市公安局交管支队高速交警一大队获悉，受降雨天气影响，洛阳市境内连霍高速部分收费站已实施临时交通管制措施。
2日，记者从洛阳市公安局交管支队高速交警一大队获悉，受降雨天气影响，洛阳市境内连霍高速部分收费站已实施临时交通管制措施。
2日，记者从洛阳市公安局交管支队高速交警一大队获悉，受降雨天气影响，洛阳市境内连霍高速部分收费站已实施临时交通管制措施。具体情况如下：
连霍高速偃师东站、偃师站、会盟站、洛阳东站、孟津站、洛阳站，均已禁止九座(含九座)以上客车驶入高速公路。其他高速公路及收费站通行正常。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 马浩然 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605