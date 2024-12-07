连霍高速洛阳境内部分收费站禁止九座（含九座）以上客车上站

2日，记者从洛阳市公安局交管支队高速交警一大队获悉，受降雨天气影响，洛阳市境内连霍高速部分收费站已实施临时交通管制措施。 2日，记者从洛阳市公安局交管支队高速交警一大队获悉，受降雨天气影响，洛阳市境内连霍高速部分收费站已实施临时交通管制措施。具体情况如下： 连霍高速偃师东站、偃师站、会盟站、洛阳东站、孟津站、洛阳站，均已禁止九座(含九座)以上客车驶入高速公路。其他高速公路及收费站通行正常。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 马浩然 文/图）