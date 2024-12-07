洛阳古墓博物馆10月2日、3日、4日预约门票已满

洛阳古墓博物馆10月2日、3日、4日门票预约已满。尚未预约的观众可调整行程，错峰参观，以免影响您的行程规划。十一长假为客流高峰，观众出行前，可关注洛阳古墓博物馆微信公众号、官网和微博平台，查阅相关信息，确保顺利参观。给您带来的不便，敬请谅解。
尊敬的观众朋友：
洛阳古墓博物馆
2025年10月2日
