洛阳白马寺10月2日-4日部分时段门票预约接近峰值

10月2日上午7:40至12:00、10月3日上午7:40至12:00、10月4日上午7:40至12:00洛阳白马寺景区门票线上预约已满，线下还有少量余票。

10月2日上午7:40至12:00、10月3日上午7:40至12:00、10月4日上午7:40至12:00洛阳白马寺景区门票线上预约已满，线下还有少量余票。 尊敬的游客朋友： 10月2日上午7:40至12:00、10月3日上午7:40至12:00、10月4日上午7:40至12:00洛阳白马寺景区门票线上预约已满，线下还有少量余票。 已预约的游客请按照预约时间凭身份证及优惠证件有序进寺。 尚未预约的游客可调整其他时间段或择日预约参观。 白马寺没有授权任何第三方平台进行门票销售，请不要在任何第三方平台购票。 给您造成不便敬请谅解！ 洛阳白马寺 2025年10月2日