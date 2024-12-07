洛阳白马寺10月2日-4日部分时段门票预约接近峰值

10月2日上午7:40至12:00、10月3日上午7:40至12:00、10月4日上午7:40至12:00洛阳白马寺景区门票线上预约已满，线下还有少量余票。
10月2日上午7:40至12:00、10月3日上午7:40至12:00、10月4日上午7:40至12:00洛阳白马寺景区门票线上预约已满，线下还有少量余票。
尊敬的游客朋友：
已预约的游客请按照预约时间凭身份证及优惠证件有序进寺。
尚未预约的游客可调整其他时间段或择日预约参观。
白马寺没有授权任何第三方平台进行门票销售，请不要在任何第三方平台购票。
给您造成不便敬请谅解！
洛阳白马寺
2025年10月2日
