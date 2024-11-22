国庆中秋假期首日，洛阳全市平均降雨量12毫米

国庆中秋假期首日，洛阳普降中雨，局部地区出现大雨。这场雨下得有多大？洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，9月30日夜至10月1日下午，洛阳市平均降雨量12.0毫米。

国庆中秋假期首日，洛阳普降中雨，局部地区出现大雨。这场雨下得有多大？洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，9月30日夜至10月1日下午，洛阳市平均降雨量12.0毫米。 国庆中秋假期首日，洛阳普降中雨，局部地区出现大雨。这场雨下得有多大？ 洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，9月30日夜至10月1日下午，洛阳市平均降雨量12.0毫米。 9月30日20时至10月1日17时，国家观测站降雨量为：伊川17.9毫米、洛宁17毫米、栾川15.4毫米、嵩县14.6毫米、新安10.1毫米、汝阳10毫米、主城区9毫米、孟津8.6毫米、宜阳7.8毫米、偃师5.2毫米。同时段乡镇站降雨量前三名为：洛宁县上戈28.1毫米、栾川县重渡沟24毫米、栾川县王梁沟24毫米。最大小时雨强不足10毫米。 据气象监测，10月1日17时，主要降水回波在新安、宜阳、伊川、汝阳一带，向东北偏东方向移动。预计未来三小时洛阳有小雨，局部地区有中雨。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图)