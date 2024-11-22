国庆中秋假期首日：洛阳境内高速未受降雨影响 上下站车辆24万余台次

“双节”假期首日，洛阳境内高速公路整体运行平稳有序，未受降雨影响。据统计，截至10月1日下午16时，在过去24小时内，洛阳境内高速公路收费站上下站车辆达24万余台次。其中，上站车辆达129807台次，下站车辆为112709台次。

“双节”假期首日，洛阳境内高速公路整体运行平稳有序，未受降雨影响。据统计，截至10月1日下午16时，在过去24小时内，洛阳境内高速公路收费站上下站车辆达24万余台次。其中，上站车辆达129807台次，下站车辆为112709台次。

洛阳市公安局交管支队高速交警一大队提醒广大驾驶员，雨天路面湿滑，轮胎与地面的附着力下降，车辆制动距离延长，行车风险增加。请务必集中注意力，严格控制车速，保持安全车距，避免急打方向和紧急制动，确保行车安全。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 马浩然 文/图）