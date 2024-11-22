降水持续！洛阳今夜有中到大雨 局部暴雨

受高空低槽东移和中低层切变线的共同影响，今天夜里我市有中到大雨，局部暴雨，2日白天小雨逐渐停止转阴天。3日夜里至6日白天我市降水持续。
具体预报：
今天夜里：阴天有中到大雨，局部地区有暴雨。
2日(周四)：小雨停止转阴天，气温16℃～20℃。
3日(周五)：多云到阴天，下午到夜里转小雨，气温14℃～23℃。
4日(周六)：阴天有中雨，局部地区有大雨，气温17℃～22℃。
5日(周日)：阴天有小雨，部分地区有中雨，气温18℃～22℃。
6日(周一)：阴天转多云，部分地区有小雨，气温18℃～23℃。
7日(周二)：多云间阴天，东北风4级左右，气温17℃～25℃。
8日(周三)：阴天间多云，气温15℃～23℃。⑥
