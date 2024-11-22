工期31天！中州东路（启明南路-夹马营路）段半幅封闭施工

今日，“洛阳交警”微信公众号发布公告称，为提升中州东路(启明南路-夹马营路)段通行能力，解决交通拥堵，瀍河回族区住房和城乡建设局定于9月30日起对中州东路(启明南路-夹马营路)段实施道路施工，工期31天。为确保施工质量和人员交通安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，现公告如下：

一、工程施工工期：中州东路(启明南路-夹马营路)段北半幅自10月1日晚20时至10月31日20时，共31天，将进行道路半幅封闭施工。沿线各单位务必配合于2025年9月30日前将施工区域内停放车辆移出场外。 二、施工期间绕行车辆应服从交管部门、建设(施工)单位现场保通人员统一指挥，严禁非施工车辆驶入封闭施工区域。封闭施工期间，除工程施工车辆及特种车辆外，一切社会车辆、行人请绕行施工便道以外段道路通行。私自通行者自行承担所有损失及后果。 三、请过往车辆和沿线居民合理安排出行路线和时间，在此对施工期间造成的不便深表歉意，敬请谅解与支持。 特此公告。 瀍河区住房和城乡建设局

洛阳市公安局交通管理支队勤务五大队

2025年9月30日 ⑥