10月进入流感高发季 洛阳疾控专家给出“防护指南”

进入10月，洛阳地区流感等呼吸道传染病正在进入高发时段。洛报融媒记者从市疾控中心了解到，当前洛阳流感疫苗接种工作已有序开展。

洛阳市疾控免疫规划所副所长王伟提醒广大市民，接种流感疫苗是预防和控制流感的有效手段，大家应尽早规划、科学接种，为自身健康筑牢防护屏障。

流感≠普通感冒，持续高烧需警惕

“不少市民会把流感和普通感冒混淆，其实二者在病原体、症状严重程度上有明显区别。”王伟介绍，普通感冒多由鼻病毒等多种病原体引起，常在受凉、气候突变或过度疲劳后诱发，免疫力较低的老人、儿童等人群更易患病；流感是由流感病毒导致的急性呼吸道传染病，具有显著的季节性流行特点，且病毒易发生变异，洛阳全人群普遍易感，感染后的症状通常比普通感冒更重。

王伟解读，感染流感后患者起病急促，常见体温骤升至39℃—40℃，同时伴随头痛、全身肌肉关节酸痛、乏力、食欲减退等全身症状，部分人还会出现咽喉痛、干咳、鼻塞流涕等局部表现。

“特别要提醒洛阳市民，若出现持续高烧，切勿直接用普通感冒药、退烧药应对。”王伟强调，这类药物无法作用于流感病毒本身，盲目使用可能延误最佳治疗时机，此时应及时前往洛阳本地医院就诊，通过专业检查明确是否感染流感病毒。

此外，流感虽多呈自限性，多数患者发病3—5天后发热会逐渐消退，全身症状有所好转，但咳嗽、体力恢复往往需要较长时间；儿童、老年人以及患有慢性基础性疾病的人群，感染流感后出现重症或并发症的风险更高，这类群体需重点做好防护。

10月底前完成接种最佳，早接种不影响保护效果

关于流感疫苗的接种时间，王伟援引《中国流感疫苗预防接种技术指南(2023—2024)》内容及专家观点指出，洛阳流感流行期通常集中在每年10月至次年3月。

“接种疫苗后，身体需要2—4周才能产生有效保护性抗体，因此建议洛阳市民在流感流行季来临前完成接种，最晚不宜超过10月底。”王伟说。

针对部分市民“早接种会早失效”的担忧，王伟给出解释：流感疫苗的最优保护期一般为6—8个月，之后体内特异性免疫力虽会逐渐衰减，但仍对相应亚型的流感病毒具有免疫效力，提前1—2个月接种并不会对预防效果造成明显影响，洛阳市民无需过度担心。

流感疫苗需每年接种“三价”“四价”这样选

“即便去年接种过流感疫苗，今年也仍需接种。”王伟明确表示，一方面，流感病毒变异速度快，每年流行的毒株可能不同；另一方面，接种疫苗后产生的保护性抗体水平会随时间推移逐渐下降，只有每年接种，才能确保获得针对当年流行毒株的最新保护。同时，广泛接种流感疫苗还能帮助建立人群免疫屏障，减少流感在本地全人群中的传播。

王伟介绍，目前我国批准上市的流感疫苗主要分为三价疫苗和四价疫苗，“价”代表疫苗可预防的流感病毒型别，例如甲型H1N1、H3N2、乙型Victoria病毒等。从生产工艺来看，流感疫苗又分为减毒活疫苗和灭活疫苗，灭活疫苗通过肌肉注射接种，减毒活疫苗则采用鼻喷方式。

具体到适用人群，王伟详细说明：三价灭活疫苗适用于所有年龄≥6月龄且无接种禁忌的人群；三价减毒活疫苗仅适用于3—17岁人群；四价灭活疫苗同样适用于≥6月龄人群，市民可根据自身年龄、健康状况等实际情况选择。

王伟强调，流感可在全人群中流行，接种流感疫苗是预防和控制流感的主要措施之一，能有效降低市民感染概率，或减轻感染后的症状。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 徐礼杨 文/图）