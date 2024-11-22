全力保障！洛阳加强假期食品安全监管

1日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，国庆假期期间，洛阳各级市场监管系统将加强食品安全监管，确保人民群众度过一个欢乐祥和、健康平安的假期。

加强源头管控，加大对蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水产品等节日期间消费量大的重点产品上市前的监督检查力度，严厉打击使用禁用农(兽、渔)药、饲料添加剂等违法行为，严禁未经检疫或品质检验、经检疫或品质检验不合格的产品出场销售。加强进口食品安全监管，严防输入性食品安全风险。 加强过程监管。加大对食品生产、经营、消费环节的监管力度，重点检查食品生产销售单位和餐饮服务单位食品安全主体责任落实情况，严格落实食品原材料采购储存、从业人员健康管理、进货查验、索证索票、清洁消杀、食品留样、产品出厂检验、食品安全自查等食品安全管理制度，督促企业自觉规范食品生产经营行为。 加强重点监管。以旅游景区、农村和城乡接合部、养老和救助机构、高速公路服务区、火车站及汽车客运站、医院及周边、商业聚集区、建筑工地等为重点区域，以农贸(批发)市场、热门食品商超、"网红"打卡餐厅、连锁餐饮企业、集中用餐配送单位、旅游定点接待单位、网络食品交易第三方平台等为重点单位，突出节日热销食品、地方特色食品和米面油、肉蛋奶等重点品类，加大监督检查频次，切实消除食品安全隐患。 洛阳市市场监管局相关负责人表示，洛阳各级市场监管系统全力保障良好食品安全环境，发现食品安全问题将依法依规查处到位，责令限期整改；对涉嫌犯罪的案件及时移送公安机关。假期期间，12315等投诉举报渠道保持畅通，及时受理和处置食品安全投诉举报，依法维护消费者合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 冯国凯 文/图)